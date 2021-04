Covid: Oms, 5,2 mln casi nel mondo ultimi 7 giorni, superato picco gennaio (Di mercoledì 21 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

SkyTG24 : Covid, Greta dona 100mila euro all'Oms per i vaccini Covax ai Paesi poveri - reportrai3 : Replica #Report alle 17.20 su @RaiTre ?? Le chat di Ranieri Guerra, numero 2 dell'Oms, in cui si vanta di aver bloc… - repubblica : Covid, rapporto Oms: i vertici volevano tutelare il governo e nascondere le critiche sulla gestione delle Rsa - SumaLoredana : RT @ALFO100897: «Il 31 dicembre, le autorità (della Cina, ndr) hanno segnalato all'Oms molti casi di una malattia che somiglia alla polmoni… - fisco24_info : Covid, in 7 giorni oltre 5 mln di contagi nel mondo: Dati Oms: casi in salita da 8 settimane e il ritmo dei morti a… -