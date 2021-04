Covid oggi 13.884 casi su 350mila tamponi esaminati, 364 i decessi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Covid in Italia oggi bollettino del 21 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore sono in crescita, 13.884 contro i 12.074 registrati ieri; i tamponi esaminati sono 350.084 contro i 294.045 di ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono in leggero calo, 364 a fronte dei 390 di ieri. L’indice di positività oggi scende al 3,8%.



I ricoverati in terapia intensiva sono 3.076 (-75). Gli attuali positivi sono 7.080 in meno, oggi sono 475.635. I guariti nelle ultime 24 ore sono 20.552, il totale delle persone che hanno superato il virus in Italia sale a 3.311.267. Per quanto riguarda i contagi su base regionale, in testa c'è la Lombardia con 2.095 nuovi ...

