Covid, nuovo decreto: si torna in classe anche alle superiori (Di mercoledì 21 aprile 2021) Covid: il Consiglio dei ministri chiamato a dare il via libera al decreto per le riaperture dal 26 aprile è terminato. Il provvedimento prevede che sarà mantenuto almeno fino al primo giugno il coprifuoco alle 22. Dopo maggio potrebbe essere valutata, dopo un’ulteriore analisi dei dati epidemiologici, una delibera per eliminarlo o far partire il provvedimento dalle Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 21 aprile 2021): il Consiglio dei ministri chiamato a dare il via libera alper le riaperture dal 26 aprile è terminato. Il provvedimento prevede che sarà mantenuto almeno fino al primo giugno il coprifuoco22. Dopo maggio potrebbe essere valutata, dopo un’ulteriore analisi dei dati epidemiologici, una delibera per eliminarlo o far partire il provvedimento d

Advertising

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - FontanaPres : Ottima notizia! Useremo subito il nuovo test per lo screening anti-Covid nelle scuole. Dopo mesi di insistenza si… - WRicciardi : 11 morti in tutto senza mai fare lockdown. Un nuovo studio spiega come Taiwan ha battuto il Covid-19 - Chiaraema1 : RT @borghi_claudio: Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS' - liberainfo : RT @sole24ore: Draghi tiene il punto: no allo spostamento dalle 22 alle 23, come chiesto dai ministri del Carroccio, dell’orario di inizio… -