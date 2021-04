Covid, nuove regole per i vaccinati: incontri senza distanza e mascherina (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alice Torri Tutti coloro che si sono sottoposti alla vaccinazione, si potranno incontrare tra di loro senza rispettare le distanze e senza indossare la mascherina, quindi non saranno obbligatorie le misure di sicurezza che tutti abbiamo imparato a rispettare in tempo di pandemia. L’indicazione arriva direttamente dal Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc). La regola Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alice Torri Tutti coloro che si sono sottoposti alla vaccinazione, si potranno incontrare tra di lororispettare le distanze eindossare la, quindi non saranno obbligatorie le misure di sicurezza che tutti abbiamo imparato a rispettare in tempo di pandemia. L’indicazione arriva direttamente dal Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc). La regola Impronta Unika.

