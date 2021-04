Covid nel Napoletano, apre un nuovo centro vaccinale: l’inaugurazione sabato ad Afragola (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un nuovo hub vaccinale aprirà i battenti nell’area Nord di Napoli. Si tratta del centro per la somministrazione dei vaccini di Afragola, allestito presso il centro Lu.Mo. Lo scorso 13 aprile il Commissario prefettizio, Anna Nigro, aveva fatto sapere in un comunicato stampa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Unhubaprirà i battenti nell’area Nord di Napoli. Si tratta delper la somministrazione dei vaccini di, allestito presso ilLu.Mo. Lo scorso 13 aprile il Commissario prefettizio, Anna Nigro, aveva fatto sapere in un comunicato stampa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

