Covid: Morani (Pd), 'Salvini? #panicoMeloni, gli erode consensi ogni giorno'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "Pieno sostegno alle scelte del Presidente Draghi. Le ragioni del comportamento della Lega sono invece solo elettorali: gli ultimi sondaggi testimoniano che la Meloni sta erodendo ogni giorno consensi a Salvini. Questo ha scatenato il #panicoMeloni per Salvini". Lo scrive Alessia Morani del Pd su twitter.

