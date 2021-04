Covid: Malpezzi, ‘Salvini al governo solo per fare campagna elettorale? Chiarisca’ (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Noi sosteniamo gli sforzi del governo Draghi per portare il Paese fuori dall’emergenza sanitaria e economica. Salvini e la Lega dicano chiaramente se condividono questo obiettivo o se stanno al governo solo per fare campagna elettorale e confondere gli italiani”. Lo scrive su twitter la capogruppo del Pd al Senato, Simona Malpezzi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Noi sosteniamo gli sforzi delDraghi per portare il Paese fuori dall’emergenza sanitaria e economica. Salvini e la Lega dicano chiaramente se condividono questo obiettivo o se stanno alpere confondere gli italiani”. Lo scrive su twitter la capogruppo del Pd al Senato, Simona. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

