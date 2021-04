Covid Liguria, oggi 266 contagi e 13 morti: bollettino 21 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 266 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 21 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 13 morti, che portano il totale a 4.103 dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 nella regione. Gli attuali positivi sono 6.280, con un calo di 203 unità. I dimessi/guariti sono 86.566 (+456). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 266 ida coronavirus in, 21, secondo i dati deldella Protezione Civile. Da ieri registrati altri 13, che portano il totale a 4.103 dall’inizio dell’epidemia di-19 nella regione. Gli attuali positivi sono 6.280, con un calo di 203 unità. I dimessi/guariti sono 86.566 (+456). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

