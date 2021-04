Covid | le regioni verso la zona gialla | tutte le ipotesi Scontro sul coprifuoco | “Prolungarlo alle 23”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dal 26 aprile, lunedì della prossima settimana, saranno almeno 11 leche abbandoneranno il colore attuale antiper passare in. Lo ha detto abbastanza chiaramente la ministra per le Autonomie regionali, Mariastella Gelmini. Tornare in fasciadopo settimane di sole zone arancioni e rosse significa poter riaprire bar e ristoranti all’aperto e consentire il passaggio dei confini. La fasciada Nord a Sud Secondo alcune anticipazioni di stampa, basate sui datiin Italia degli ultimi giorni, e sull’andamento della curva epidemiologica, si possono fare alcune previsioni. Sembra ormai certo il passaggio nella fascia più bassa di Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, ...

... finora costretti a casa dalla pandemia da- 19 . Ecco come funziona il lasciapassare del turismo trarosse e arancioni previsto dall'ultimo decreto Draghi, ispirato al modello ...: il bollettino del 21 aprile In arrivo 1,5 milioni di dosi di Pfizer Al via oggi la consegna alledi oltre 1.5 milioni di dosi di vaccino Pfizer che sono arrivate n mattinata presso gli ...Per muoversi tra regioni di diverso colore, come detto, servirà il pass. Per poterlo ottenere saranno necessari tre requisiti: l’avvenuta vaccinazione, la certificazione verde Covid-19 di guarigione e ...COSENZA – Lunedì è il giorno tanto atteso per le prime riaperture in Italia. Ritornano le zone gialle (seppur “rafforzate”) e con esse molte delle prime riaperture previste, le scuola superiori in pre ...