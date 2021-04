Covid, le news. Consiglio dei ministri convocato alle 17 per decreto nuove misure. LIVE (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri è convocato per l'esame del decreto legge con le nuove misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali. Intanto oggi verranno distribuite a partire da oggi le 184 mila dosi di vaccino Johnson & Johnson immagazzinate presso l'hub nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare. Lo ha annunciato ieri sera il Commissario straordinario Figliuolo, sentito il ministro Speranza, dopo l'ok senza limitazioni dell'Ema. Via libera anche dall'Aifa che lo raccomanda per gli over 60 Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ildeiper l'esame dellegge con leper la graduale ripresa delle attività economiche e sociali. Intanto oggi verranno distribuite a partire da oggi le 184 mila dosi di vaccino Johnson & Johnson immagazzinate presso l'hub nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare. Lo ha annunciato ieri sera il Commissario straordinario Figliuolo, sentito il ministro Speranza, dopo l'ok senza limitazioni dell'Ema. Via libera anche dall'Aifa che lo raccomanda per gli over 60

