Covid, l’Asl Napoli 2: Gli over 60? Vacciniamoli anche senza prenotazione (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Asl Napoli 2 Nord sta valutando la possibilità di “sperimentare l’accesso diretto alla vaccinazione per la categoria 60-69 anni”, fascia d’età nella quale rientrano “persone che lavorano e che potrebbero non essere disponibili all’orario e al giorno fissati da noi”. Lo fa sapere il direttore generale della Asl Napoli 2 Nord, Antonio d’Amore. La Asl competente su 32 comuni della provincia napoletana fa sapere che nella categoria 60-69 anni hanno aderito alla campagna vaccinale solo il 20% dei 140mila residenti che rientrano nella fascia d’età. “Nella fase attuale – spiega l’Asl – le consegne dei vaccini risultano essere abbastanza regolari e l’organizzazione permette di aumentare i numeri delle somministrazioni. Tuttavia l’Azienda sanitaria non ha molti cittadini da convocare in ragione del numero di adesioni non elevate nella ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Asl2 Nord sta valutando la possibilità di “sperimentare l’accesso diretto alla vaccinazione per la categoria 60-69 anni”, fascia d’età nella quale rientrano “persone che lavorano e che potrebbero non essere disponibili all’orario e al giorno fissati da noi”. Lo fa sapere il direttore generale della Asl2 Nord, Antonio d’Amore. La Asl competente su 32 comuni della provincia napoletana fa sapere che nella categoria 60-69 anni hanno aderito alla campagna vaccinale solo il 20% dei 140mila residenti che rientrano nella fascia d’età. “Nella fase attuale – spiega– le consegne dei vaccini risultano essere abbastanza regolari e l’organizzazione permette di aumentare i numeri delle somministrazioni. Tuttavia l’Azienda sanitaria non ha molti cittadini da convocare in ragione del numero di adesioni non elevate nella ...

Advertising

MuredduGiovanni : RT @07Emmedi: In una Rsa della zona di Merano,nonostante la vaccinazione sia già avvenuta,sono risultati positivi al Covid 4 collaboratori… - kategullo75 : RT @07Emmedi: In una Rsa della zona di Merano,nonostante la vaccinazione sia già avvenuta,sono risultati positivi al Covid 4 collaboratori… - 07Emmedi : In una Rsa della zona di Merano,nonostante la vaccinazione sia già avvenuta,sono risultati positivi al Covid 4 coll… - PinoDElia1 : RT @radioalfa: Covid, 207 nuovi casi nel Salernitano. L'Asl Salerno diffonde i dati delle vaccinazioni - francobortoli1 : RT @alto_adige: Focolaio Covid in una Rsa del meranese dove le persone erano state vaccinate: 17 contagiati. L'Asl: 'Quasi tutti casi lievi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Asl Caso covid al Corni, l'Asl non lo comunica: scuola lascia la Dad al buoncuore dei ragazzi La Pressa