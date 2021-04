Covid, l'Aifa raccomanda vaccino J&J per over 60, oggi prime dosi distribuite. LIVE (Di mercoledì 21 aprile 2021) Verranno distribuite a partire da oggi le 184 mila dosi di vaccino Johnson & Johnson immagazzinate presso l'hub nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare. Lo ha annunciato ieri sera il Commissario straordinario Figliuolo, sentito il ministro Speranza, dopo l'ok senza limitazioni dell'Ema. Via libera anche dall'Aifa che lo raccomanda per gli over 60 Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 21 aprile 2021) Verrannoa partire dale 184 miladiJohnson & Johnson immagazzinate presso l'hub nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare. Lo ha annunciato ieri sera il Commissario straordinario Figliuolo, sentito il ministro Speranza, dopo l'ok senza limitazioni dell'Ema. Via libera anche dall'che loper gli60

