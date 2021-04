Covid, la novità sul coprifuoco: ecco cosa ha deciso il Governo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Governo ha preso una decisione sulla possibilità di spostare il coprifuoco dalle 22 alle 23, cosa prevede il nuovo decreto Covid Dal prossimo 26 aprile ci sarà un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilha preso una decisione sulla possibilità di spostare ildalle 22 alle 23,prevede il nuovo decretoDal prossimo 26 aprile ci sarà un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid novità Arriva "certificazione verde": cos'è il pass per spostarsi tra regioni di colore diverso una delle principali novità presente nella bozza del nuovo decreto Covid : si chiama ufficialmente 'certificazione verde' e sarà il pass per potersi spostare tra regioni di colore diverso. Avrà una durata di sei mesi per ...

Vaccino scuola. Costarelli (Anp): 'Lo stop un errore. Docenti infanzia particolarmente esposti' Il recupero delle competenze peraltro non è una novità, c'è sempre stato nelle scuole. Ma oggi si ... Nella mia scuola ho fatto un discorso che va oltre il Covid. La didattica innovativa e le aule di ...

