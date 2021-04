Covid | Kompatscher | ' A Bolzano progetto pilota per green pass'

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il governatore altoatesino Arno, in riferimento all'introduzione delin Provincia di, dice di avere 'avuto un colloquio sereno e cordiale con il ministro Gelmini. Credo ...

Diversa la versione del ministro: 'Ho invitatoalla prudenza, dovremo impugnare quella legge' ha detto.Il nuovo decreto, valido dal 26 aprile al 31 luglio, è atteso ad ore al Consiglio dei ministri, sebbene fino ... 'Ho telefonato ae l'ho invitato alla prudenza, dovremo impugnare quella ..."Ieri ho avuto un colloquio sereno e cordiale con il ministro Gelmini. Credo di essere riuscito a spiegare le ragioni e le basi scientifiche e giuridiche del nostro progetto che è in linea con i piani ...Il governatore altoatesino Arno Kompatscher, in riferimento all'introduzione del green pass in Provincia di Bolzano, dice di avere "avuto un colloquio sereno e cordiale con il ministro Gelmini. Credo ...