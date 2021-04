Covid Italia, Vaia: “Continuiamo ad aprire, diamo coraggio agli italiani” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Coronavirus e riaperture, andare avanti con cautela e prudenza, seguendo le regole, per dare coraggio agli Italiani. “Continuiamo ad aprire la nostra società. Andiamo in direzione di quelle che sono le decisioni sagge che sono state prese di aprire con cautela e prudenza. Ponendo sempre attenzione alla sicurezza e alla regole” ha affermato il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, in un videomessaggio. “Ma dobbiamo andare sempre più avanti perché questo dà coraggio agli Italiani per vincere la pandemia”. “Continuiamo ad affrontare con forza, coraggio e determinazione questa pandemia, a cominciare dal vaccino. Intensifichiamo ancora di più ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Coronavirus e riaperture, andare avanti con cautela e prudenza, seguendo le regole, per dareni. “adla nostra società. Anin direzione di quelle che sono le decisioni sagge che sono state prese dicon cautela e prudenza. Ponendo sempre attenzione alla sicurezza e alla regole” ha affermato il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco, in un videomessaggio. “Ma dobbiamo andare sempre più avanti perché questo dàni per vincere la pandemia”. “ad affrontare con forza,e determinazione questa pandemia, a cominciare dal vaccino. Intensifichiamo ancora di più ...

