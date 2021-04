Covid Italia: l’indice di positività scende al 3,8%. Nel Lazio domani aprono 5 nuovi hub vaccinali (Di mercoledì 21 aprile 2021) Complice l’avanzata della campagna vaccinale, continua a migliore di giorno in giorno la situazione nel Paese dove, come vedremo, i numeri (decessi a parte purtroppo), sembrano aver decisamente imboccato la strada al ribasso. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti eseguiti 350.034 ‘tamponi misti’ (cioè molecolari ed amtigenici calcolati insieme), dai quai sono emersi 13.884 nuovi contagi, che hanno portato l’indice di positività al 3,8%. Inoltre, informa il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, nel Paese gli attualmente positivi (non necessariamente tutti ‘malati’), sono 475.635, dunque 7.080 in meno rispetto a ieri. Continua però ad essere la Lombardia la regione più colpita (fra l’altro la sola oltre i duemila casi), con 2.095 nuovi contagi. Seguono poi la Campania (1.881), la Sicilia (1.288), il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 aprile 2021) Complice l’avanzata della campagna vaccinale, continua a migliore di giorno in giorno la situazione nel Paese dove, come vedremo, i numeri (decessi a parte purtroppo), sembrano aver decisamente imboccato la strada al ribasso. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti eseguiti 350.034 ‘tamponi misti’ (cioè molecolari ed amtigenici calcolati insieme), dai quai sono emersi 13.884contagi, che hanno portatodial 3,8%. Inoltre, informa il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, nel Paese gli attualmente positivi (non necessariamente tutti ‘malati’), sono 475.635, dunque 7.080 in meno rispetto a ieri. Continua però ad essere la Lombardia la regione più colpita (fra l’altro la sola oltre i duemila casi), con 2.095contagi. Seguono poi la Campania (1.881), la Sicilia (1.288), il ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: in Italia altri 12.074 positivi e 390 vittime nelle ultime 24 ore #ANSA - WRicciardi : 11 morti in tutto senza mai fare lockdown. Un nuovo studio spiega come Taiwan ha battuto il Covid-19 - Agenzia_Italia : Polemiche sul coprifuoco alle 22. Il Cts: 'Non siamo stati consultati' - ChiodiDonatella : RT @ivocamic: Ma il #ROSSO di #SPERANZA CONTINUA A PESARE TROPPO #Salvini fa tremare il Governo sulle riaperture. #MarioDraghi è avvisato… - russotweet : Da stasera in Italia sarà in distribuzione il vaccino #JohnsonandJohnson. Ci tenevo a far notare che ci hanno menti… -