Covid Italia, Gaiba (Th Resorts): "Pronti con aperture da giugno nostri hotel in Italia" (Di mercoledì 21 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: in Italia altri 12.074 positivi e 390 vittime nelle ultime 24 ore #ANSA - WRicciardi : 11 morti in tutto senza mai fare lockdown. Un nuovo studio spiega come Taiwan ha battuto il Covid-19 - zaiapresidente : ? Da qualche settimana in Veneto abbiamo cominciato ad utilizzare con sistematicità gli ANTICORPI MONOCLONALI per l… - MarioMauro : RT @FDePalo: Mia intervista su @formichenews al ministro greco @MVarvitsiotis: 'Espandiamo i nostri orizzonti e cerchiamo nuove alleanze fo… - leggoit : #Roma, un altro carabiniere morto di covid: aveva solo 54 anni -