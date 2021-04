Covid Italia, Gaiba (Th Resorts): “Pronti con aperture da giugno nostri hotel in Italia” (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Noi siamo Pronti: abbiamo predisposto un piano di aperture, sia nelle strutture al mare che in montagna. Avremo 24 hotel circa che faranno l’estate. Saremo Pronti con tutte le strutture dalla fine di maggio, dopodichè staremo attenti all’andamento degli ordini e naturalmente a segnali positivi su vaccini, contagi e riaperture. Credo che nella prima quindicina di giugno tutti gli hotel saranno aperti ma cominceremo un’apertura scaglionata dai primi di giugno in avanti”. Così, intervistato da Adnkronos/LabItalia, Giuliano Gaiba, direttore generale di Th Resorts, tra i big del turismo alberghiero in Italia, con decine di hotel sia in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Noi siamo: abbiamo predisposto un piano di, sia nelle strutture al mare che in montagna. Avremo 24circa che faranno l’estate. Saremocon tutte le strutture dalla fine di maggio, dopodichè staremo attenti all’andamento degli ordini e naturalmente a segnali positivi su vaccini, contagi e ri. Credo che nella prima quindicina ditutti glisaranno aperti ma cominceremo un’apertura scaglionata dai primi diin avanti”. Così, intervistato da Adnkronos/Lab, Giuliano, direttore generale di Th, tra i big del turismo alberghiero in, con decine disia in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: in Italia altri 12.074 positivi e 390 vittime nelle ultime 24 ore #ANSA - WRicciardi : 11 morti in tutto senza mai fare lockdown. Un nuovo studio spiega come Taiwan ha battuto il Covid-19 - Agenzia_Italia : Polemiche sul coprifuoco alle 22. Il Cts: 'Non siamo stati consultati' - carosellodisco : RT @vocedelpatriota: Covid, Meloni: basta coprifuoco. Sinistra e M5S dettano la linea governo e bloccano Italia - vallant80 : RT @vocedelpatriota: Covid, Meloni: basta coprifuoco. Sinistra e M5S dettano la linea governo e bloccano Italia -