Covid Italia, Costa: “Usare tessera sanitaria come pass vaccinale” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Coronavirus e spostamenti in Italia, Usare la tessera sanitaria come pass vaccinale per muoversi tra le Regioni. “Ho avanzato la proposta di utilizzare la tessera sanitaria come pass vaccinale” annuncia il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in una nota. “Una soluzione di più facile attuazione per tempi e modalità, considerando che questo documento è già in possesso dei cittadini e ha già una dimensione digitale”. “Partendo dalla convinzione che il pass vaccinale crea sicurezza, consente una mappatura e una tracciabilità, l’utilizzo della tessera sanitaria andrebbe in questa direzione. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 aprile 2021) Coronavirus e spostamenti inlaper muoversi tra le Regioni. “Ho avanzato la proposta di utilizzare la” annuncia il sottosegretario alla Salute, Andrea, in una nota. “Una soluzione di più facile attuazione per tempi e modalità, considerando che questo documento è già in possesso dei cittadini e ha già una dimensione digitale”. “Partendo dalla convinzione che ilcrea sicurezza, consente una mappatura e una tracciabilità, l’utilizzo dellaandrebbe in questa direzione. ...

