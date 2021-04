Covid Italia, Caputo (Ga.fi): "Con scenario drammatico nostro supporto cruciale per pmi" (Di mercoledì 21 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: in Italia altri 12.074 positivi e 390 vittime nelle ultime 24 ore #ANSA - WRicciardi : 11 morti in tutto senza mai fare lockdown. Un nuovo studio spiega come Taiwan ha battuto il Covid-19 - zaiapresidente : ? Da qualche settimana in Veneto abbiamo cominciato ad utilizzare con sistematicità gli ANTICORPI MONOCLONALI per l… - GuisaTania : per misurare l'efficacia di una misura bisognerebbe prima capire quale sia l'obiettivo che si deve perseguire io n… - Ursul4Jones : RT @ChiaraGabbiano: Grazie per l'incontro di oggi, Vice Ministra @MarinaSereni. Come #ONEActivists ci aspettiamo azioni concrete dall'Itali… -