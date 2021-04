Covid Italia, bollettino oggi 21 aprile: 13.844 nuovi casi e 364 morti. In Lombardia 2.095 contagi, in Campania 1.881 e in Sicilia 1.288 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 21 aprile. Nelle ultime 24 ore si contano 13.844 nuovi casi e 364 morti. Ieri in tutto il Paese erano stati registrati 12.074 contagi e 390... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 21 aprile 2021), ildi21. Nelle ultime 24 ore si contano 13.844e 364. Ieri in tutto il Paese erano stati registrati 12.074e 390...

