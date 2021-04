Covid in Italia e nel mondo: ultime notizie di oggi 21 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Verranno distribuite a partire da oggi le 184 mila dosi di vaccino Johnson & Johnson immagazzinate presso l'hub nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare. Lo ha annunciato ieri sera il Commissario straordinario Figliuolo, sentito il ministro Speranza, dopo l'ok senza limitazioni dell'Ema. Via libera anche dall'Aifa che lo raccomanda per gli over 60 Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 21 aprile 2021) Verranno distribuite a partire dale 184 mila dosi di vaccino Johnson & Johnson immagazzinate presso l'hub nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare. Lo ha annunciato ieri sera il Commissario straordinario Figliuolo, sentito il ministro Speranza, dopo l'ok senza limitazioni dell'Ema. Via libera anche dall'Aifa che lo raccomanda per gli over 60

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: in Italia 8.864 nuovi positivi e 316 vittime nelle ultime 24 ore #ANSA - zaiapresidente : ? Da qualche settimana in Veneto abbiamo cominciato ad utilizzare con sistematicità gli ANTICORPI MONOCLONALI per l… - repubblica : ?? Covid e vaccini, su Johnson & Johnson il governo ha deciso: in Italia solo agli over 60 - Marco1999Busa : RT @stefaniagianno7: Guardate solo in Italia ancora non hanno capito che il covid e il più grande inganno della storia per instaurare il Re… - errabonda20 : RT @fo1984: questo è solo un esempio di una delle tantissime polmoniti da #covid, pensate a quanto si respira bene con questi polmoni. L’et… -