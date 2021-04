Covid: in Italia 13.844 nuovi casi e 364 morti, il tasso di positività scende al 3,9% (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 13.844 i casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore , in aumento rispetto ai 12.074 di ieri, ma con 350.034 tamponi, 56 mila più rispetto a 24 ore fa. Tanto che il tasso di positività cala leggermente... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 13.844 iinnelle ultime 24 ore , in aumento rispetto ai 12.074 di ieri, ma con 350.034 tamponi, 56 mila più rispetto a 24 ore fa. Tanto che ildicala leggermente...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: in Italia altri 12.074 positivi e 390 vittime nelle ultime 24 ore #ANSA - WRicciardi : 11 morti in tutto senza mai fare lockdown. Un nuovo studio spiega come Taiwan ha battuto il Covid-19 - Agenzia_Italia : Polemiche sul coprifuoco alle 22. Il Cts: 'Non siamo stati consultati' - carosellodisco : RT @vocedelpatriota: Covid, Meloni: basta coprifuoco. Sinistra e M5S dettano la linea governo e bloccano Italia - vallant80 : RT @vocedelpatriota: Covid, Meloni: basta coprifuoco. Sinistra e M5S dettano la linea governo e bloccano Italia -