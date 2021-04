Covid in Campania, vaccinato il 100% degli ultraottantenni (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nella giornata di ieri è stata completata la somministrazione del vaccino al 100 per cento degli ultraottantenni deambulanti registrati in piattaforma. Prosegue a pieno ritmo la vaccinazione riservata agli ultraottantenni non deambulanti. Lo rende noto la regione Campania attraverso un comunicato ufficiale. Potrebbe anche interessarti >> “Furbetti del vaccino” a Napoli, scattano le verifiche della Procura L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nella giornata di ieri è stata completata la somministrazione del vaccino al 100 per centodeambulanti registrati in piattaforma. Prosegue a pieno ritmo la vaccinazione riservata aglinon deambulanti. Lo rende noto la regioneattraverso un comunicato ufficiale. Potrebbe anche interessarti >> “Furbetti del vaccino” a Napoli, scattano le verifiche della Procura L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

