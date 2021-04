Covid in Campania, l’Unità di crisi della Regione: Vaccinato il 100% degli ultraottentenni (Di mercoledì 21 aprile 2021) l’Unità di crisi della Regione Campania fa sapere che nella giornata di ieri è stata completata la somministrazione del vaccino anti Covid-19 al 100% degli ultraottantenni deambulanti registrati in piattaforma. “Prosegue a pieno ritmo la vaccinazione riservata agli ultraottantenni non deambulanti”, aggiunge l’Unità di crisi della Campania. Alle ore 11 di oggi, mercoledì 21 aprile, sono stati vaccinati con la prima dose 966.319 cittadini; di questi 378.189 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state in totale 1.344.508. La piattaforma per le adesioni è regolarmente aperta per tutte le categorie previste. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021)difa sapere che nella giornata di ieri è stata completata la somministrazione del vaccino anti-19 alultraottantenni deambulanti registrati in piattaforma. “Prosegue a pieno ritmo la vaccinazione riservata agli ultraottantenni non deambulanti”, aggiungedi. Alle ore 11 di oggi, mercoledì 21 aprile, sono stati vaccinati con la prima dose 966.319 cittadini; di questi 378.189 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state in totale 1.344.508. La piattaforma per le adesioni è regolarmente aperta per tutte le categorie previste. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

