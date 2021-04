Covid | in Campania 1 881 nuovi casi 9 | 2% dei tamponi e 30 morti

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 30 i decessi, 25 quelli nelle ultime 48 ore, riportati dall’Unità di crisi della Regionenel bollettino quotidiano sull’andamento della pandemia in regione. Nel report, aggiornato alle 23,29 di ieri, martedì 20 aprile, sono segnalati 1.881positivi frutto di 20.367molecolari. Isono suddivisi in 1.293 asintomatici e 588 sintomatici. I guariti nelle ultime ore sono stati 1.753. Sul territorio sono stati effettuati anche 6.568antigenici. Da inizio pandemia a oggi si contano 6.069 deceduti e 277.426 guariti. Aggiornata anche la situazione dei posti letto: quelli di terapia intensiva occupati sono 144 a fronte di una disponibilità di 656. I posti di degenza, trae offerta privata, sono in totale 3.160 quelli occupati ...