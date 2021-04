Covid, in arrivo il certificato verde per gli spostamenti: ecco come funziona (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Governo in queste ore sta mettendo a punto la versione definitiva del nuovo Decreto che disciplinerà le riaperture a partire da lunedì 26 aprile. Nella bozza che circola, ma che il Consiglio dei Ministri potrà ancora modificare prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tante le novità, a cominciare dalla reintroduzione delle zone gialle e l'istituzione delle certificazioni verdi per gli spostamenti. Nuove norme dal 26 Aprile: ritornano le zone e gialle Senza attendere la fine del mese, il Governo è intenzionato ad anticipare alcune aperture, visto il calo dei contagi. come dichiarato dal Primo Ministro, Mario Draghi, si tratta di un rischio ragionato, anche in considerazione dell'andamento della campagna vaccinale. Tra le principali novità la reintroduzione delle zone gialle, dove si tornerà a scuola in presenza fino al 100%, i bar e i ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Governo in queste ore sta mettendo a punto la versione definitiva del nuovo Decreto che disciplinerà le riaperture a partire da lunedì 26 aprile. Nella bozza che circola, ma che il Consiglio dei Ministri potrà ancora modificare prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tante le novità, a cominciare dalla reintroduzione delle zone gialle e l'istituzione delle certificazioni verdi per gli. Nuove norme dal 26 Aprile: ritornano le zone e gialle Senza attendere la fine del mese, il Governo è intenzionato ad anticipare alcune aperture, visto il calo dei contagi.dichiarato dal Primo Ministro, Mario Draghi, si tratta di un rischio ragionato, anche in considerazione dell'andamento della campagna vaccinale. Tra le principali novità la reintroduzione delle zone gialle, dove si tornerà a scuola in presenza fino al 100%, i bar e i ...

