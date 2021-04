Covid, il pediatra Zuccotti: “Tampone salivare affidabile” (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Il Tampone salivare è un test affidabile" per intercettare Covid-19 "che dà la stessa informazione del classico Tampone nasofaringeo. Non è invasivo, è ben accettato dalle famiglie, si può fare a casa e in classe e non impegna personale in più. E' uno strumento che mancava. Abbiamo visto che finora le riaperture delle scuole sono state molto brevi e sono sempre avvenute nelle stesse condizioni di quando erano state chiuse. Non c'è stato qualcosa di strutturato in termini di maggior sicurezza e sorveglianza. Esprimo quindi soddisfazione per il fatto che la Lombardia sia la prima ad applicare questo strumento che è nato proprio qui" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Ilè un test" per intercettare-19 "che dà la stessa informazione del classiconasofaringeo. Non è invasivo, è ben accettato dalle famiglie, si può fare a casa e in classe e non impegna personale in più. E' uno strumento che mancava. Abbiamo visto che finora le riaperture delle scuole sono state molto brevi e sono sempre avvenute nelle stesse condizioni di quando erano state chiuse. Non c'è stato qualcosa di strutturato in termini di maggior sicurezza e sorveglianza. Esprimo quindi soddisfazione per il fatto che la Lombardia sia la prima ad applicare questo strumento che è nato proprio qui" L'articolo .

Advertising

RiccardoRoversi : Come me, mio figlio di 14 mesi è positivo da 7 settimane; è un #lungopositivo. Ha avuto la febbre un giorno. Sta be… - mamo75r : RT @Miti_Vigliero: 'Anche i bambini si ammalano di #LongCovid. Il 20% degli under 18 ha problemi psicologici' Il pediatra Fabio Midulla, pr… - Miti_Vigliero : 'Anche i bambini si ammalano di #LongCovid. Il 20% degli under 18 ha problemi psicologici' Il pediatra Fabio Midull… - GraziaGio1 : @Mur_Michela Il figlio di mia sorella e la sua bambina di due anni hanno febbre da tre giorni. Mio nipote è risult… - calfra22 : @Claudio85617055 @ValentinaPrisc @Agenzia_Ansa Ancora, una opinione di un pediatra, non un virologo, che parla in b… -