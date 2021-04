COVID | il bollettino dell’Asl di Avellino | doppia cifra per il capoluogo

Advertising

fanpage : Il bollettino aggiornato di oggi #21aprile - SkyTG24 : Covid Campania, 1.750 nuovi contagi su oltre 15mila tamponi. DIRETTA - SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - FirenzePost : Covid, bollettino Italia: 364 morti, oggi 21 aprile. E 13.844 nuovi positivi - H24Prati : Covid, il bollettino di oggi: a Roma 400 casi. Nella Asl 1 sono 190 - -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino

Puntuale come ogni giorno da mesi, l'Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato ilrelativo ai nuovi contagi da- 19. Oggi si contano 1.881 nuovi positivi di cui 1.293 asintomatici e 588 sintomatici e sono stati processati del giorno: 20.367 tamponi molecolari e 6.Italia, ildi oggi 21 aprile. Nelle ultime 24 ore si contano 13.844 nuovi casi e 364 morti. Ieri in tutto il Paese erano stati registrati 12.074 contagi e 390 decessi. Sono 350.034 i ...Coronavirus, tasso di positività sotto al 4%. Ministero della Salute - I nuovi casi sono 13mila 844 su oltre 350mila tamponi - 364 i morti ...In Italia oggi, mercoledì 21 aprile 2021, si registrano 13.844 nuovi positivi e 364 morti. Ieri c’erano stati 12.074 nuovi casi e 390 morti. In totale sono stati effettuati 350.034 tamponi (ieri erano ...