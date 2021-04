Covid Francia, 35mila nuovi contagi e oltre 300 morti (Di mercoledì 21 aprile 2021) In Francia sono stati registrati 35.000 nuovi casi di Covid-19 e più di 300 morti nelle ultime 24 ore. Il ministero della Salute francese ha confermato 313 decessi, raggiungendo un totale, da inizio pandemia, di 101.881, e 34.968 nuovi casi, facendo salire il numero delle persone che, ad oggi, hanno contratto il virus a 5.374.288. Dopo gli ultimi dati del bollettino della Direzione generale della sanità (Dgs), il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, pensa che si raggiungerà presto l'apice di questa nuova ondata. "Questa fase della pandemia sta diminuendo alla metà del tempo rispetto a novembre" anche se "la pressione ospedaliera continua ad essere estremamente forte" ha spiegato Attal uscendo dal Consiglio dei ministri. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Insono stati registrati 35.000casi di-19 e più di 300nelle ultime 24 ore. Il ministero della Salute francese ha confermato 313 decessi, raggiungendo un totale, da inizio pandemia, di 101.881, e 34.968casi, facendo salire il numero delle persone che, ad oggi, hanno contratto il virus a 5.374.288. Dopo gli ultimi dati del bollettino della Direzione generale della sanità (Dgs), il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, pensa che si raggiungerà presto l'apice di questa nuova ondata. "Questa fase della pandemia sta diminuendo alla metà del tempo rispetto a novembre" anche se "la pressione ospedaliera continua ad essere estremamente forte" ha spiegato Attal uscendo dal Consiglio dei ministri.

