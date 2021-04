Covid Francia, 35mila nuovi contagi e oltre 300 morti (Di mercoledì 21 aprile 2021) In Francia sono stati registrati 35.000 nuovi casi di Covid - 19 e più di 300 morti nelle ultime 24 ore. Il ministero della Salute francese ha confermato 313 decessi, raggiungendo un totale, da inizio ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) Insono stati registrati 35.000casi di- 19 e più di 300nelle ultime 24 ore. Il ministero della Salute francese ha confermato 313 decessi, raggiungendo un totale, da inizio ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Francia: Johnson & Johnson solo a over 55 come AstraZeneca #covid - RaiNews : Nel resto d'Europa la situazione peggiora in Ungheria e Polonia, e resta critica in Repubblica ceca, Svezia e buona… - twMec : RT @ultimenotizie: In #Francia sono stati registrati 35.000 nuovi casi di Covid-19 e 313 morti nelle ultime 24 ore. - NicoCiccotelli : RT @ultimenotizie: In #Francia sono stati registrati 35.000 nuovi casi di Covid-19 e 313 morti nelle ultime 24 ore. - ultimenotizie : In #Francia sono stati registrati 35.000 nuovi casi di Covid-19 e 313 morti nelle ultime 24 ore. -