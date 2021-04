Covid: Fornaro, ‘Lega mina credibilità governo’ (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Il decreto sulle riaperture approvato dal Consiglio dei ministri è null’altro che la trasposizione in norme delle decisioni assunte in piena unità e concordia dalla cabina di regia della scorsa settimana. Salvini da alcuni giorni ha continuato ad alzare l’asticella delle riaperture ed è apparso più preoccupato della competizione nei sondaggi con la Meloni che della solidità della compagine di governo”. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Il decreto sulle riaperture approvato dal Consiglio dei ministri è null’altro che la trasposizione in norme delle decisioni assunte in piena unità e concordia dalla cabina di regia della scorsa settimana. Salvini da alcuni giorni ha continuato ad alzare l’asticella delle riaperture ed è apparso più preoccupato della competizione nei sondaggi con la Meloni che della solidità della compagine di governo”. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

