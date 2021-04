**Covid: Fontana, 'settimana prossima 100mila vaccinazioni al giorno in Lombardia'** (Di mercoledì 21 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : **Covid: Fontana, 'settimana prossima 100mila vaccinazioni al giorno in Lombardia'**... - ansa_lombardia : ++ Covid: Fontana, da maggio test salivari a scuola ++ - occhio_notizie : Covid, Fontana: 'Da maggio test salivari nelle scuole lombarde' - teresacapitanio : Covid, Fontana: «Da maggio test salivari nelle scuole lombarde» - infoitinterno : Covid, in Lombardia via libera ai test salivari. Fontana: da maggio nelle scuole -