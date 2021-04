Covid | Fontana | ' settimana prossima 100mila vaccinazioni al giorno in Lombardia' 2

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) - Il presidente, intanto, oggi ha visitato due 'mega' hub vaccinali, a Codogno (Lodi) e a Vigevano (Pavia), insieme all'assessore alla Protezione civile, Pietro Foroni. "Sia a Codogno, sia a Vigevano - ha detto- ho trovato strutture molto valide con personale efficiente, preparato e di un livello professionale all'altezza delle aspettative dei cittadini che arrivano per farsi vaccinare". Quello di Codogno è un hub vaccinale di massa: punto di riferimento per tutto il territorio della bassa lodigiana, con 10 postazioni di cui 6 già attive per una capacità vaccinale da 700 a oltre 900 somministrazioni giornaliere. Oggi a Codogno sono previsti circa 400 vaccini Pfizer e Astrazeneca. Dal 26 aprile arriveranno a 600 ale, dal 3 maggio, fino a circa 900-1.000 al. L'hub di Vigevano, nel centro commerciale ...

... Usa e Giappone, la nostra regione sarà la prima ad utilizzarlo in Italia, in sostituzione del tampone molecolare nasofaringeo, al momento unico strumento per confermare la positività al- 19'. ...Questi test, spiega, sono 'meno invasivi e più semplici da utilizzare e hanno la stessa validità del tampone nasofaringeo molecolare'. Pertanto 'ci consentiranno di attuare un monitoraggio ...