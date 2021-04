Covid Emilia Romagna, oggi 760 contagi e 23 morti: bollettino 21 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 760 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna, secondo la tabella del bollettino di oggi, 21 aprile. Registrati inoltre altri 23 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella Regione si sono registrati 360.694 casi di positività, 760 in più rispetto a ieri, su un totale di 27.263 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,8%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono oggi 287 (-4 rispetto a ieri), 2.116 quelli negli altri reparti Covid (-55). Purtroppo, però, si registrano 23 nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia le vittime in regione sono stati 12.690. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 16.627 tamponi molecolari, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 760 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi, 21. Registrati inoltre altri 23. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella Regione si sono registrati 360.694 casi di positività, 760 in più rispetto a ieri, su un totale di 27.263 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,8%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono287 (-4 rispetto a ieri), 2.116 quelli negli altri reparti(-55). Purtroppo, però, si registrano 23 nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia le vittime in regione sono stati 12.690. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 16.627 tamponi molecolari, ...

Advertising

lifestyleblogit : Covid Emilia Romagna, oggi 760 contagi e 23 morti: bollettino 21 aprile - - Piacenza_Online : Covid: a Piacenza 39 positivi (15 sintomatici). Un morto (79 anni). In Emilia-Romagna su oltre 27mila tamponi effet… - infoitsalute : Covid: in Emilia Romagna altri 23 morti e 760 positivi, in 24 ore 3.160 guariti - infoitsalute : Covid oggi Emilia Romagna: bollettino coronavirus 21 aprile 2021. I contagi in Italia - infoitsalute : Covid, Reggio Emilia unica in regione sopra i 100 nuovi contagi: 157 -