Covid e scuola: un anno di false promesse. Tamponi, aule, autobus (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tamponi rapidi a tappeto e con frequenza regolare, orari scaglionati , didattica al pomeriggio, potenziamento del trasporto pubblico ed entrata in scena di quello privato, classi - pollaio sfoltite , ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola Covid e scuola: un anno di false promesse. Tamponi, aule, autobus ...con ottimismo che tra un mese il trasporto pubblico locale "tornerà alla fase pre - Covid, pur ... proposta dalla Lega, di stanziare 700 milioni per il trasporto pubblico locale, legato alla scuola. ...

Covid. Contagi ancora alti in Sicilia e nel Trapanese. Pronte le riaperture. Vaccini in arrivo Nella settimana successiva alla Pasqua, infatti, con i dati aggiornati al 12 Aprile (e quindi quando gli studenti sono rientrati a scuola dopo il ponte pasquale) i casi di Covid accertati sono si ...

Covid, scuola: oltre 5mila in isolamento già prima del rientro al 100% Radio Lombardia Le "pagelle" delle Regioni Sanità prima e dopo la pandemia, lo studio della Sant’Anna di Pisa valuta le regioni italiane rispondendo a una semplice domanda: Quali sono le performance ottenute dalle regioni nel corso del 2020? I ...

Covid e scuola: un anno di false promesse. Tamponi, aule, autobus L’estate scorsa governo e presidenti di regione annunciavano il piano scuola. Oggi due istituti su 3 non sono a norma, trasporti insufficienti e screening mai partito ...

