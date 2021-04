Covid di Roma e Lazio, bollettino oggi 21 aprile: 1.161 nuovi casi (453 nella Capitale) e 52 morti. D'Amato: «Domani aprono 5 nuovi hub cob J&J» (Di mercoledì 21 aprile 2021) oggi su oltre 16 mila tamponi nel Lazio (+3.278) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 33 mila test, si registrano 1.161 casi positivi al Covid (+235), 52 i decessi (+18) e +2.539 i... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 21 aprile 2021)su oltre 16 mila tamponi nel(+3.278) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 33 mila test, si registrano 1.161positivi al(+235), 52 i decessi (+18) e +2.539 i...

Advertising

repubblica : Covid, la Regione Lazio ai medici di base: 'Troppe vaccinazioni senza priorità' - repubblica : Covid, arma in lutto: due carabinieri morti a distanza di poche settimane: contagiati fermando la folla ai campi da… - CarloCalenda : La verità è che il Comune di Roma non ha fatto assolutamente nulla per affrontare le conseguenze del Covid. Nulla p… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - L'emergenza Covid-19 che ha colpito tutto il mondo e il nostro Paese, oltre ai problemi a livell… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - La stanchezza è il sentimento predominante che accomuna docenti e studenti (per il 56% degli stu… -