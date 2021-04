Covid, consigliere FdI denuncia: “Cinque ore di attesa al centro vaccinale di Cardito” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCardito (Na) – “Ci sono stati segnalati nelle scorse ore grossi disagi presso il centro vaccinale di Cardito, in provincia di Napoli, dove i cittadini, per lo più persone anziane e soggetti fragili, sono costretti ad aspettare anche 4-5 ore all’addiaccio prima di poter essere vaccinati”. Lo dichiarano in una nota congiunta Marco Nonno, consigliere regionale campano di Fratelli d’Italia, e Stefania Casoria, responsabile regionale Dipartimento delle professioni-area giuridico-amministrativa del partito di Giorgia Meloni. “Molti – spiegano Nonno e Casoria – provenivano dal territorio di Acerra. Speriamo che la riapertura su questo ultimo comune, proprio in queste ore, del centro vaccinale territoriale possa portare la situazione a divenire ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “Ci sono stati segnalati nelle scorse ore grossi disagi presso ildi, in provincia di Napoli, dove i cittadini, per lo più persone anziane e soggetti fragili, sono costretti ad aspettare anche 4-5 ore all’addiaccio prima di poter essere vaccinati”. Lo dichiarano in una nota congiunta Marco Nonno,regionale campano di Fratelli d’Italia, e Stefania Casoria, responsabile regionale Dipartimento delle professioni-area giuridico-amministrativa del partito di Giorgia Meloni. “Molti – spiegano Nonno e Casoria – provenivano dal territorio di Acerra. Speriamo che la riapertura su questo ultimo comune, proprio in queste ore, delterritoriale possa portare la situazione a divenire ...

Advertising

anteprima24 : ** Covid, consigliere FdI denuncia: 'Cinque ore di attesa al centro vaccinale di #Cardito' **… - AnsaLombardia : Covid: Lombardia, chiesto a Ministero ok a tamponi salivari. Consigliere Tironi, essenziali soprattutto con riapert… - OraWeb_TV : Barcellona PG. Covid, positivo consigliere Giunta: “Sto bene, ma virus esiste siamo prudenti” - impresacity : Covid: Unimpresa, CIG marzo tagliata di 280 euro per 6 milioni di lavoratori: Il consigliere di Unimpresa, Giovanni… - CosenzaChannel : Il consigliere regionale del Pd, Carlo #Guccione in Consiglio regionale ha avuto rassicurazioni sul rafforzamento d… -