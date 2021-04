Advertising

MediasetTgcom24 : Confermato il coprifuoco alle 22 #covid - MediasetTgcom24 : Covid, confermato il coprifuoco alle 22: i ministri della Lega si astengono dal votare il decreto legge in Cdm… - myrtamerlino : Anziani che aspettano il #vaccino da mesi, avvocati che si vaccinano A GENNAIO!!! Chiamarli furbetti è veramente un… - ManzoMichele : RT @MediasetTgcom24: Confermato il coprifuoco alle 22 #covid - MakeDavero : Quando il Federale dice 23 e Draghi dice 22... E il Federale...muto...!! -

Ultime Notizie dalla rete : Covid confermato

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo dl: riaperture dal 26 aprile mail coprifuoco alle 22. Distribuite 184mila dosi di vaccino Johnson & Johnson immagazzinate presso l'...... viene. Ma le ferite, in maggioranza, restano. - - > Leggi Anche Coronavirus, la ...ai connazionali di 'non viaggiare' in Italia elevando a livello massimo - il 4 - il rischio, così ...La situazione aggiornata in Trentino. Trento – Sono 120 i nuovi casi positivi accertati in Trentino a fronte di circa 2.500 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore si è verific ...Il governatore del Veneto sullo strappo della Lega in Consiglio dei ministri, con la decisione di astenersi sul decreto che conferma il coprifuoco alle 22: «Sembra una decisione dei tecnici, ma occorr ...