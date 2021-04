Covid: Cdm al via, Draghi conferma coprifuoco alle 22 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Era fissato alle 17, ma è iniziato con un'ora di ritardo il Consiglio dei ministri che scriverà la roadmap delle riaperture. Uno dei nodi principali, quello del coprifuoco, è stato al centro di un serrato confronto in una riunione che ha anticipato l'avvio del Cdm. Lega, ma anche Fi e Iv, erano favorevoli a spostare le lancette avanti di un'ora, alle 23. Ma fonti di governo sentite dall'Adnkronos sostengono che il premier Mario Draghi avrebbe spinto per confermare l'attuale limite delle 22. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Era fissato17, ma è iniziato con un'ora di ritardo il Consiglio dei ministri che scriverà la roadmap delle riaperture. Uno dei nodi principali, quello del, è stato al centro di un serrato confronto in una riunione che ha anticipato l'avvio del Cdm. Lega, ma anche Fi e Iv, erano favorevoli a spostare le lancette avanti di un'ora,23. Ma fonti di governo sentite dall'Adnkronos sostengono che il premier Marioavrebbe spinto perre l'attuale limite delle 22.

