Covid Campania, vaccinato il 100% degli over 80 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Completata la vaccinazione contro il Coronavirus degli ultra ottantenni in Campania. L'Unità di crisi della Regione fa sapere che nella giornata di ieri è stata completata la somministrazione del vaccino anti Covid-19 al 100% degli ultra ottantenni deambulanti registrati in piattaforma. "Prosegue a pieno ritmo la vaccinazione riservata agli ultra ottantenni non deambulanti", aggiunge l'Unità di crisi della Campania. Alle ore 11 di oggi, mercoledì 21 aprile, sono stati vaccinati con la prima dose 966.319 cittadini; di questi 378.189 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state in totale 1.344.508. La piattaforma per le adesioni è regolarmente aperta per tutte le categorie previste. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

