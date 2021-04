Covid Campania, quasi 1900 nuovi casi e 30 decessi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.881 i nuovi positivi al Coronavirus registrati oggi, mercoledì 21 aprile, in Campania, dove si sono registrati altri 30 decessi, di cui 25 deceduti nelle ultime 48 ore e 5 in precedenza ma registrati ieri. I tamponi molecolari analizzati sono stati 20.367. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 9,23%. Dei 1.881 nuovi positivi, 588 sono risultati sintomatici e 1.293 asintomatici. Sono invece 1.753 i nuovi guariti, che portano il totale da inizio pandemia sale a 277.426. Il totale dei decessi per Covid è 6.069. Di seguito il report dei posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 144 Posti letto di degenza ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.881 ipositivi al Coronavirus registrati oggi, mercoledì 21 aprile, in, dove si sono registrati altri 30, di cui 25 deceduti nelle ultime 48 ore e 5 in precedenza ma registrati ieri. I tamponi molecolari analizzati sono stati 20.367. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 9,23%. Dei 1.881positivi, 588 sono risultati sintomatici e 1.293 asintomatici. Sono invece 1.753 iguariti, che portano il totale da inizio pandemia sale a 277.426. Il totale deiperè 6.069. Di seguito il report dei posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 144 Posti letto di degenza ...

