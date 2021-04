Covid Campania, in consegna 250mila card per i vaccinati: “Consentirà la piena mobilità” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di Crisi Regionale comunica che è in corso la consegna di 250.000 card per l’attestazione di avvenuta vaccinazione ai cittadini campani che hanno completato la somministrazione delle doppie dosi. Ai possessori sarà consentita la piena mobilità. Entro il mese di maggio l’obiettivo è quello di consegnare un milione di card e di utilizzare tale certificazione per rilanciare interi settori economici, in particolare il comparto turistico (cinema, teatri, musei, ristoranti…). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di Crisi Regionale comunica che è in corso ladi 250.000per l’attestazione di avvenuta vaccinazione ai cittadini campani che hanno completato la somministrazione delle doppie dosi. Ai possessori sarà consentita la. Entro il mese di maggio l’obiettivo è quello dire un milione die di utilizzare tale certificazione per rilanciare interi settori economici, in particolare il comparto turistico (cinema, teatri, musei, ristoranti…). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ErnestoRocco1 : Covid: in #Campania in consegna card di avvenuta vaccinazione #Coronavirus - anteprima24 : ** #Covid #Campania, in consegna 250mila card per i vaccinati: 'Consentirà la piena mobilità' **… - occhio_notizie : Covid, consegnate dalle Regione Campania 250mila card di avvenuta vaccinazione. Entro il mese di maggio l'obiettivo… - cilentonotizie : La campagna vaccinale anti Covid-19 in Campania - @cilentonotizie (di E.L.G.Romano) - InfoCilentoWeb : Covid: in Campania in consegna card di avvenuta vaccinazione -