Covid Calabria, oggi 471 contagi e 3 morti: bollettino 21 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 471 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, secondo la tabella del bollettino di oggi, 21 aprile. Registrati inoltre altri 3 morti. Nella Regione, ad oggi sono stati sottoposti a test 687.979 soggetti per un totale di 737.617 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 56.066 (+471 rispetto a ieri), quelle negative 631.913, secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare 47 persone in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri), +373 guariti/dimessi e 3 morti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 471 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi, 21. Registrati inoltre altri 3. Nella Regione, adsono stati sottoposti a test 687.979 soggetti per un totale di 737.617 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 56.066 (+471 rispetto a ieri), quelle negative 631.913, secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare 47 persone in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri), +373 guariti/dimessi e 3. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

FelicePerri : Covid Calabria, 471 nuovi casi nelle ultime 24 ore - GiaPettinelli : Covid:lieve aumento casi in Calabria (471), tre i decessi - Calabria - - giu_alessi : @Cartabellotta @vitaindiretta @albmatano @RaiUno Se per spostarmi di Regione per salute o lavoro devo avere il… - crotoneok : ? L'usura ai tempi del Covid. Ne parla il direttore di Confcommercio Calabria Centrale Ferrarelli… - AnsaCalabria : Comune Calabria covid-free, informazione e mascherina sempre. Sindaco Cicala: giovani resi consapevoli per difender… -