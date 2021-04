Covid | Burioni condivide i messaggi degli haters | ' non li denunciamo ma li sputtmo'

Covid: Burioni condivide i messaggi degli haters, 'non li denunciamo ma li sputt...mo' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos Salute) - "Non li denunciamo, ma li sputtaniamo". Con queste parole il virologo Roberto Burioni, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, accompagna i tweet nei quali ha deciso di condividere, senza oscurare i nomi dei mittenti, i messaggi di insulti che gli vengono inviati. Insulti pesanti in cui si va dal "vai a lavorare cretino che non capisci un c..." a "cambi spacciatore, da un medico come lei non farei visitare neanche il mio cane" fino al fantasioso "una persona come lei è un escremento di rinoceronte". I messaggi integrali dei tre haters sono stati condivisi sul social. Gli altri sono avvisati. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos Salute) - "Non li, ma li sputtaniamo". Con queste parole il virologo Roberto, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, accompagna i tweet nei quali ha deciso dire, senza oscurare i nomi dei mittenti, idi insulti che gli vengono inviati. Insulti pesanti in cui si va dal "vai a lavorare cretino che non capisci un c..." a "cambi spacciatore, da un medico come lei non farei visitare neanche il mio cane" fino al fantasioso "una persona come lei è un escremento di rinoceronte". Iintegrali dei tresono stati condivisi sul social. Gli altri sono avvisati.

