Covid: Assolombarda, 'allarme mafia in Lombardia, a rischio rifiuti, sanità e servizi' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Milano, 21 apr.(Adnkronos) – "Oggi la mafia in Lombardia coinvolge un numero sempre più consistente di imprese, grazie alla sua capacità di offrire soluzioni rapide, servizi a basso costo e prestiti in denaro. Stravolgendo e corrompendo, però, imprese, mercato, economia". A lanciare l'allarme Antonio Calabrò, vicepresidente di Assolombarda con delega alla Legalità, in occasione dell'evento 'Le infiltrazioni mafiose al tempo del Covid-19', trasmesso in diretta streaming sul webmagazine di Assolombarda Genio & Impresa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

