Covid: Assolombarda, ‘allarme mafia in Lombardia, a rischio rifiuti, sanità e servizi’ (2) (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) – L’incontro, al quale sono anche intervenuti Giorgio De Rita, segretario generale Censis, Alessandra Dolci, procuratore aggiunto e capo della Direzione distrettuale antimafia di Milano, Michele Miulli, comandante del reparto operativo del comando provinciale carabinieri di Milano, Piergiorgio Samaja, capo centro operativo di Milano della Direzione investigativa antimafia, Giovanni Quartiroli, presidente piccola industria Assolombarda e Valerio Berra, presidente comitato difensore pmi Assolombarda, è stato ideato e fortemente voluto dall’Associazione, nell’ambito della piccola industria, per rafforzare la cultura della sicurezza, promuovere maggiore consapevolezza tra le aziende e alzare l’attenzione delle imprese sui rischi della criminalità organizzata, che colpisce il sistema produttivo con conseguenze ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Adnkronos) – L’incontro, al quale sono anche intervenuti Giorgio De Rita, segretario generale Censis, Alessandra Dolci, procuratore aggiunto e capo della Direzione distrettuale antidi Milano, Michele Miulli, comandante del reparto operativo del comando provinciale carabinieri di Milano, Piergiorgio Samaja, capo centro operativo di Milano della Direzione investigativa anti, Giovanni Quartiroli, presidente piccola industriae Valerio Berra, presidente comitato difensore pmi, è stato ideato e fortemente voluto dall’Associazione, nell’ambito della piccola industria, per rafforzare la cultura della sicurezza, promuovere maggiore consapevolezza tra le aziende e alzare l’attenzione delle imprese sui rischi della criminalità organizzata, che colpisce il sistema produttivo con conseguenze ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Assolombarda, 'allarme mafia in Lombardia, a rischio rifiuti, sanità e servizi' (2)... - TV7Benevento : Covid: Assolombarda, 'allarme mafia in Lombardia, a rischio rifiuti, sanità e servizi'... - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Assolombarda: 'Con la pandemia cresce l'infiltrazione mafiosa in Lombardia' #Covid - MediasetTgcom24 : Covid, Assolombarda: 'Con la pandemia cresce l'infiltrazione mafiosa in Lombardia' #Covid - BonoraGabriella : RT @Affaritaliani: Assolombarda: 'Covid e mafia Cresce il rischio di infiltrazioni' -