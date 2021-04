Covid, ambasciata Usa: “Non viaggiate in Italia, cautela per terrorismo” (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Non viaggiate in Italia a causa del Covid 19 ed esercitate una cautela accresciuta a causa del terrorismo”. E’ quanto si legge nel ‘travel advisory’ con data di ieri pubblicato sul sito dell’ambasciata americana a Roma, che pone a 4 il livello di allerta per il nostro Paese. Nell’advisory si legge che “i Centri di controllo e prevenzione delle malattie (Cdc) hanno emesso un nota sanitaria di livello 4 per l’Italia a causa del Covid 19, indicando un livello molto alto di coronavirus nel Paese” e ricordando che “sono in vigore restrizioni che riguardano l’ingresso dei cittadini americani in Italia”. Quanto alla cautela sul terrorismo, l’ambasciata ricorda che “in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Nonina causa del19 ed esercitate unaaccresciuta a causa del”. E’ quanto si legge nel ‘travel advisory’ con data di ieri pubblicato sul sito dell’americana a Roma, che pone a 4 il livello di allerta per il nostro Paese. Nell’advisory si legge che “i Centri di controllo e prevenzione delle malattie (Cdc) hanno emesso un nota sanitaria di livello 4 per l’a causa del19, indicando un livello molto alto di coronavirus nel Paese” e ricordando che “sono in vigore restrizioni che riguardano l’ingresso dei cittadini americani in”. Quanto allasul, l’ricorda che “in ...

