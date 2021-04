Covid, altri 114 contagi a Bergamo. Vaccini, da giovedì le prenotazioni per la fascia 60-64 anni (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 114 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 2.095 in Lombardia a fronte di 49.417 tamponi effettuati (il 4,2% del totale), secondo i dati diffusi mercoledì 21 aprile. A livello regionale diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-8) e nei reparti (-117), mentre si registrano altri 72 decessi. I guariti/dimessi sono 2.552. Sempre Regione Lombardia fa sapere che “a partire dalla mezzanotte di giovedì 22 aprile, anche le persone di età compresa tra i 60 e i 64 anni potranno prenotare il proprio appuntamento per la vaccinazione anti Covid-19”. Per le prenotazioni online è necessario collegarsi al sito https://prenotazioneVacciniCovid.regione.lombardia.it/ e tenere a portata di mano il Numero di Tessera Sanitaria ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 114 i nuovi positivi al-19 in provincia di, 2.095 in Lombardia a fronte di 49.417 tamponi effettuati (il 4,2% del totale), secondo i dati diffusi mercoledì 21 aprile. A livello regionale diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-8) e nei reparti (-117), mentre si registrano72 decessi. I guariti/dimessi sono 2.552. Sempre Regione Lombardia fa sapere che “a partire dalla mezzanotte di22 aprile, anche le persone di età compresa tra i 60 e i 64potranno prenotare il proprio appuntamento per la vaccinazione anti-19”. Per leonline è necessario collegarsi al sito https://prenotazione.regione.lombardia.it/ e tenere a portata di mano il Numero di Tessera Sanitaria ...

