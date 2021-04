Covid-19, bollettino 21 aprile: 13.844 contagiati e 364 decessi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Covid-19, ecco il nuovo bollettino aggiornato a livello nazionale. Rispetto a ieri, sale il numero relativo ai nuovi contagi Covid-19, ecco il nuovo bollettino fornito direttamente dalla Protezione Civile. Arrivano notizie positive rispetto a ieri sul fronte nazionale. Il numero relativo ai nuovi contagi è in aumento ed è di 13.844: ieri erano 12.074. Cala leggermente L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021)-19, ecco il nuovoaggiornato a livello nazionale. Rispetto a ieri, sale il numero relativo ai nuovi contagi-19, ecco il nuovofornito direttamente dalla Protezione Civile. Arrivano notizie positive rispetto a ieri sul fronte nazionale. Il numero relativo ai nuovi contagi è in aumento ed è di 13.844: ieri erano 12.074. Cala leggermente L'articolo proviene da Inews.it.

